A Câmara de Águeda acaba de assinar um protocolo com a CERCIAG – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades de Águeda, CRL., para o alargamento do apoio de terapia da fala que é prestado às crianças que frequentam os ensinos pré-escolar e 1.º ciclo nas escolas do concelho.

O acordo, válido por um ano, é visto como essencial pela autarquia, decorrendo no âmbito da delegação de competências do Estado nos Municípios nas áreas sociais e considerando que, tal como determinado por lei, o aluno tem o direito de beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas necessidades escolares ou à sua aprendizagem.

A autarquia, que tem vindo a prestar apoio neste âmbito, perante a sinalização de várias crianças com problemas de linguagem, que lhes condicionam os processos de aprendizagem, considerou “imprescindível alargar e expandir a terapia da fala em contextos escolares”.

Segundo os pressupostos do acordo, vai trabalhar-se, nesta fase, não só a criança, mas também os familiares e docentes/educadores que a acompanham, de forma a capacitá-los para que, no dia a dia, deem continuidade ao trabalho realizado pelos especialistas.