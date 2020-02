Desde segunda-feira, dia 10, o trânsito ficou cortado na Rua dos Bombeiros Voluntários, em Cantanhede, junto ao Quartel dos Bombeiros Voluntários e ao Posto da GNR, de modo a que seja executada uma rotunda no entroncamento da rua que está a ser construída para ligação ao recinto da feira quinzenal. Esta solução visa disciplinar a circulação viária proveniente daquela que é a principal entrada da cidade na confluência com a nova via e com a Rua Dr. Lino Cardoso, garantindo maior fluidez ao trânsito, quer para a Praça Marquês de Marialva, quer para a parte posterior do Parque Expo-Desportivo de S. Mateus, quer ainda para a zona do Centro Escolar, Escola Secundária Lima-de-Faria e Escola EB 2,3 Marquês de Marialva.

A presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, esteve no local com o diretor do Departamento de Obras e Urbanismo, António Coelho Abreu, com quem avaliou as implicações da obra e dos desvios de trânsito, situação que deverá prolongar-se por cerca de quatro semanas.

