João Pedro Santos, atleta do CAOB, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Nacional de Juvenis, na prova de 3000m, disputada no passado domingo, em Braga. O jovem atleta estabeleceu um novo recorde pessoal de 8m55s, um progresso de 22 segundos em relação à sua melhor marca.

O juvenil de 1.º ano da equipa de Oliveira do Bairro conquistou assim a sua primeira medalha em campeonatos nacionais. Ele que já na véspera tinha vencido a série secundária dos 1500m, com um novo recorde de 4m11s, o 6.º tempo da geral.

O CAOB esteve representado neste campeonato com outros dois juvenis de primeiro ano. No sábado, Tomás Bartolomeu foi 8.º nos 1500m, e retirou 3 segundos ao seu máximo, com 4m15s. Já no domingo, nos 800m, venceu a sua série com 2m04s, o 10.º melhor registo entre todos os participantes.

No setor feminino, Hanifa El Khatib terminou também ela a corrida de 800m na 10.ª posição, com 2m27s, aquém do seu melhor registo da temporada.