“Liderança no feminino” é o tema da tertúlia que está a ser organizada pelo Jornal da Bairrada, em parceria com a Câmara Municipal de Águeda. O evento realiza-se no dia 6 de março, às 21h, no Salão Nobre da CM Águeda.

A tertúlia, que será moderada pela diretora do Jornal da Bairrada, Oriana Pataco, terá como convidadas a vereadora da CM Águeda, Elsa Corga, a Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, Carla Eliana Tavares, a empresária Paula Cardoso, a artista Maria Melo Sereno e a atleta Carla Martinho.

A entrada é livre.

Esta iniciativa está a ser promovida no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher no Município de Águeda.