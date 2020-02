A 3.ª edição do “Lado a Lado…” a favor dos Bombeiros de Oliveira do Bairro juntou meio milhar de pessoas à mesa, no passado domingo, para degustar cabidela de galo e ajudar a corporação.

Com um total de 512 bilhetes vendidos para o evento, a Associação Humanitária e a Junta de Oliveira do Bairro, que assumem a organização em parceria, fizeram encher por completo o parque de viaturas dos bombeiros e contaram com inúmeros apoios para o sucesso da iniciativa, que só este ano juntou tantos participantes como nas duas anteriores edições.

Apoios não faltaram e vieram de todo o lado. E a prova é que o evento juntou a ação de três Confrarias: a dos Rojões da Bairrada, do Frango do Campo e a da Pateira. O resultado foi a junção de rojões ao peixe da Pateira, como entrada para o prato rei, que este ano apostou numa tradicional cabidela de galo.

Do trabalho de cozinha pelas mãos dos chefes João Moreira, Tiago Mota, Tito e Fátima Rito, com a ajuda dos alunos da Escola Secundária de Oliveira do Bairro, até ao trabalho da equipa de serventes, que decidiram oferecer aos bombeiros o seu profissionalismo, o evento acabou por envolver várias mãos para que o resultado final fosse o melhor. E foi, a todos os níveis.

