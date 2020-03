No âmbito do Plano de Contingência COVID-19, foram temporariamente encerradas algumas unidades de saúde no Agrupamento do Baixo Vouga (ACeS BV) e procedeu-se à reestruturação do funcionamento das Consultas de Atendimento Complementar, para situações de doença aguda. O ACeS Baixo Vouga tem procurado reorganizar e adaptar os cuidados de saúde primários da região, de forma a assegurar maior rigor e segurança para utentes e profissionais de saúde.

Apresentam-se, de seguida, as Unidades de Saúde encerradas provisoriamente e as respetivas alternativas onde os utentes das mesmas se devem dirigir:

Gafanha da Boa Hora – deve dirigir-se à sede da USF Senhora de Vagos, em Vagos;

Gafanha da Encarnação – deve dirigir-se à Unidade de Gafanha do Carmo;

Nariz – deve dirigir-se à sede da UCSP Aveiro II, em Eixo;

Requeixo – deve dirigir-se à Unidade de Nossa Senhora de Fátima;

Torreira – deve dirigir-se à sede da USF Terra Marinhoa, na Murtosa;

Travassô – deve dirigir-se à sede da UCSP Águeda III, em Recardães;

Quanto às Consultas de Atendimento Complementar, foram reformulados os horários de funcionamento em Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Estarreja, Oliveira do Bairro, Ovar e Vagos, com encerramento dos serviços noturnos existentes e redução de horários de atendimentos aos fins de semana e feriados.