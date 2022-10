Junta de Fermentelos oferece habitação para atrair médico de família

A Junta de Freguesia de Fermentelos está disposta a oferecer alojamento a um médico para que aceite preencher o lugar vazio na unidade de saúde local, disse ao JB o presidente da Junta, Carlos Lemos.

“Não podemos continuar a ter metade da população sem médico de família e estamos dispostos a ajudar o Serviço Nacional de Saúde a resolver o problema”, refere o autarca, lembrando que em Fermentelos, há cerca de três anos, a Junta redimensionou e reorganizou a extensão de saúde de acordo com as orientações do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Vouga.

A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Águeda III – Polo Fermentelos tem cerca de 3.200 utentes inscritos e só metade tem médico de família, situação que se vem arrastando desde o início da pandemia, apesar de algumas tentativas da administração de saúde em fixar ali um segundo profissional naquela unidade.

O assunto esteve em análise na sessão da Assembleia de Freguesia da passada sexta-feira, a pedido do executivo, para informar a população sobre esta questão.

