As bicicletas elétricas de uso partilhado de Águeda – ou beÁgueda – já estão espalhadas pelos novos quatro parques distribuídos pelo Município, em concreto no Posto de Turismo, Câmara Municipal, Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA) e Escola Secundária Adolfo Portela/GNR. Para já, a sua utilização está em fase de testes, sendo, por isso mesmo, gratuita durante o primeiro mês de utilização, a quem aderir até ao dia 15 de março.

“Queremos que as beÁgueda façam parte do quotidiano das pessoas, que sejam usadas nas suas deslocações, que as utilizem para conhecer o Concelho, mas acima de tudo que as usem como alternativa a meios de transporte poluentes”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara, que ainda sublinhou o fato de Águeda ser um Município onde a bicicleta tem uma importância muito grande, até em termos económicos e industriais, sendo este um projeto que respeita este legado.

A Câmara de Águeda há já cerca de uma década que aposta nas bicicletas de uso partilhado, tendo decidido reformular o conceito. Não obstante o esforço encetado, o projeto passou por alguns percalços, externos à vontade do Município, que condicionaram a implementação das novas beÁgueda.

Muito mudou nas beÁgueda, desde o aumento de parques e bicicletas disponíveis até à tecnologia utilizada para gestão dos parques e do sistema de utilização, uma vez que todas as bicicletas estão equipadas com GPS, sem esquecer que cada doca permite o carregamento elétrico da bicicleta.

A Câmara de Águeda disponibiliza várias formas de ter acesso às bicicletas: as pessoas podem aderir, de uma forma simples, nos serviços da Autarquia, durante o respetivo horário de funcionamento, designadamente no Gabinete de Atendimento ao Munícipe (GAM, localizado no edifício da Autarquia), na BMMA ou no Posto de Turismo, recebendo um cartão de utilizador, que permite desbloquear a bicicleta do parque passando-o pelo leitor integrado no equipamento; em alternativa, os interessados poderão fazer download da app na Google Play Store, onde, para além da inscrição, deverá ser feito o pagamento do serviço e ainda saber em que parque há bicicletas disponíveis para utilização.

Após esta fase em que a utilização das beÁgueda é gratuita, os utilizadores terão de revalidar a sua inscrição num dos referidos serviços e efetuar o pagamento correspondente à modalidade de utilização pretendida. O cartão funciona como um passe que pode ser anual (24 euros), mensal (oito euros) ou diário (dois euros).