O Parque da Cidade da Mealhada será palco, dias 21 e 22 de março, do BioFestival de Primavera, um evento que contará com conferências, workshops, jogos, mercadinho, ateliês para crianças, música, entre muitas outras atividades.

A ideia é dar as boas-vindas à Primavera, celebrar o Dia da Árvore e da Floresta e o Dia Mundial da Água, tudo com epicentro no Parque da Cidade.

Nestes dois dias, há atividades para adultos, como as conferências e os workshops que vão desde as oficinas de construção de armadilhas para a vespa asiática às degustações de mel da floresta, ou desde as técnicas de sobrevivência na floresta à produção caseira de cogumelos. Há ainda várias atividades direcionadas para as crianças, como oficinas de reutilização, histórias na floresta e jogos.

O BioFestival de Primavera será também um evento para as famílias, na medida em que se pretende trazê-las para a floresta e proporcionar-lhes momentos de comunhão com a natureza, quer passeando, quer fazendo um piquenique com as iguarias que podem ser adquiridas no “Cantinho dos Sabores de Primavera”.

O BioFestival de Primavera insere-se no ciclo de eventos “BioInovação”, que tem como objetivo partilhar conhecimentos de inovação inspirada na natureza, tendo já sido realizado, em novembro de 2019, o BioFestival de Outono.