Foram confirmados mais dois casos positivos de COVID-19 em Águeda, sendo agora sete as pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no concelho, confirmou o presidente da Câmara, Jorge Almeida.

Os dois casos confirmados esta segunda-feira respeitam ao motorista de transporte internacional de mercadorias que fez testes no sábado e a uma mulher, com mais de 60 anos, com residência no concelho.

As autoridades de saúde estão a realizar os procedimentos de segurança para controlar as cadeias de transmissão destes dois casos, que são independentes das até agora verificadas, refere o autarca, apelando a que as pessoas respeitem as regras de higiene e o distanciamento social necessário para conter a propagação do vírus.