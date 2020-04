Acabou por morrer esta terça-feira, dia 31, uma senhora de 85 anos, residente em Luso, com COVID-19.

Internada nos Hospital dos Covões, em Coimbra, desde a semana passada, a octogenária do concelho da Mealhada acabou por não resistir à doença, falecendo esta manhã.

Recorde-se que este é o segundo caso mortal na Bairrada relacionado com a pandemia. Na passada terça-feira, dia 24, faleceu um homem com 69 anos, residente em Vila Verde, Oliveira do Bairro, também infetado com COVID-19. Conhecido localmente como Luís da Olibar, o homem em causa estaria a viver temporariamente com a filha, no concelho vizinho de Vagos.