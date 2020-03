Oliveira do Bairro passará, a partir deste domingo, a ter uma área dedicada à COVID-19, no Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, informou a autarquia local.

Tendo em conta a proximidade das antigas instalações do Centro de Saúde de Oliveira do Bairro (Hospital da Misericórdia), a Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro decidiu criar nesse local aquela unidade, isolando assim os doentes COVID-19 num espaço fora do edifício principal.

“De imediato, o município disponibilizou-se para realizar os trabalhos de preparação do espaço entendido como necessário, que passaram pela sua limpeza, pintura e instalação de infraestrutura elétrica”, diz o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro na rede social Facebook.

Duarte Novo termina, assegurando que os trabalhos terminam este domingo e o Centro de Saúde de Oliveira do Bairro passará a contar com um espaço devidamente dedicado para receber doentes com COVID-19 ou com essa suspeita.