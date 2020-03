A PSP de Aveiro deteve um homem de 40 anos por ter ameaçado um médico e um enfermeiro com uma navalha , enquanto aguardava o resultado à análise para despistagem da contaminação por COVID-19, no hospital local.

De acordo com as autoridades, tudo aconteceu no passado sábado às 16h30. O homem em causa, estrangeiro e desempregado, residente em Coimbra, foi detido por posse de arma proibida, no decorrer daquele episódio, no Hospital de Aveiro.

“Os agentes policiais intervieram no sentido de repor a tranquilidade e, após ordem de cessar com o tipo de comportamento desordeiro, o indivíduo reagiu violentamente, obrigando ao recurso à força física para efetivar a detenção”, conta a PSP.

Aquando da detenção, foi possível verificar que o indivíduo tinha no bolso traseiro das calças, uma navalha, tipo borboleta, que foi apreendida.

O detido foi constituído arguido, prestou Termo de Identidade e Residência. A ocorrência foi comunicada ao Ministério Público.