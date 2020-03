Os acessos aos passadiços das Praias da Barra e da Costa Nova vão ser vedados ao público a partir desta quinta-feira, dia 26 de março. A decisão foi tomada pela Câmara Municipal de Ílhavo, complementando a restrição de acesso aos paredões das praias.

No âmbito da ação concertada, após os contactos da Autarquia junto da Administração do Porto de Aveiro, esta medida surge depois do registo, no passado fim de semana, da concentração de pessoas no paredão da Barra, apesar dos vários apelos do Ministério da Saúde e da Direção-Geral, de várias entidades e do próprio Presidente da Câmara Municipal no sentido de solicitar às pessoas que permaneçam nas suas habitações.

Deste modo, a Câmara Municipal restringe o acesso a espaços que, pela sua dimensão e características, não permitem o cumprimento da regra de segurança estabelecida para o distanciamento social (cerca de 2 metros) como é o caso dos passadiços do cordão dunar, mantendo-se abertos os acessos às praias.

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, reitera o apelo público já divulgado: «a restrição de determinados direitos, como a livre circulação, é um mal menor para salvar um bem maior que é a saúde pública e a vida de todos nós. É importante não sair de casa».