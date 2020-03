O ministro do Ambiente, de visita ao Rio Cértima na passada segunda-feira, dia 9, não escondeu a satisfação pelo esforço das Câmaras de Águeda e de Oliveira do Bairro na intervenção de reabilitação e valorização ecológica daquele troço do rio que atravessa os dois municípios.

“É absolutamente fundamental terem sido as autarquias a assumir a gestão desta obra, contratar projetista e empreiteiro, e nós financiámos. Nós fazíamos isto pior”, destacou Pedro Matos Fernandes.

Num encontro no Centro Cívico de Barrô (Águeda) para a avaliação da empreitada que se desenrolou em 10 quilómetros daquele rio e que custou 195 mil euros, financiados pelo Fundo Ambiental, o governante disse estar a viver “um dia muito feliz, não só por voltar a Águeda [de onde é natural] e estar na proximidade de Oliveira do Bairro”, mas também porque “havia um problema, resolvemos o problema, num curto espaço de tempo, é um dia de festa para mim”, completou.

Para o ministro do Ambiente, o segredo desta intervenção no Cértima – que faz parte de um total de quase mil quilómetros de regeneração da rede hidrográfica do país, que envolve 64 municípios – passa pela existência de “um triângulo virtuoso de coisas que se conjugam”, ou seja, “a maior disponibilidade e facilidade de gestão do Fundo Ambiental (…) “o olhar das autarquias que hoje é diferente sobre os problemas ambientais, porque os rios deixaram de ser as traseiras para ser o frontispício. Nunca o problema teve a dimensão que teve ” e, por último “a terceira questão é não se perder tempo em discussões se a responsabilidade é do governo ou das Câmaras”.

