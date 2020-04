As comemorações do 46.º aniversário do 25 de Abril em Águeda vão acontecer na plataforma digital “Águeda TV”, acaba de anunciar o presidente da Assembleia Municipal, Brito Salvador.

O renovado Estado de Emergência no país “inviabiliza – por razões de saúde pública e para resguardo da saúde de cada um dos membros da Assembleia Municipal de Águeda – a realização presencial da sessão extraordinária comemorativa do 25 de Abril”, refere nota do presidente daquele órgão.

Contudo, é entendimento dos membros da Assembleia que a memória desse dia deverá sempre ser assinalada e recordada. Nessa medida, cada munícipe poderá acompanhar, utilizando a plataforma digital “Agueda TV”, as comemorações do 25 de abril da Assembleia Municipal de Águeda.

O programa, com início às 11h, transmitirá os discursos do presidente da Assembleia Municipal, Brito Salvador, seguido dos representantes dos grupos municipais do CDS-PP (Miguel Oliveira), PS (Carla Tavares), PSD (Carlos Almeida) e JUNTOS (João Figueiredo). A sessão de discursos terminará com a intervenção do presidente da Câmara de Áqueda, Jorge Almeida, seguida do Hino de Portugal “A Portuguesa”.

Durante a tarde, a Águeda TV voltará a celebrar “Abril” com o vídeo com o cântico “Grândola Vila Morena”, a partir das 15h, seguindo-se, até às 20h, documentários e músicas alusivas ao 25 de Abril.