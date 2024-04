25 de Abril em Oliveira do Bairro: a Revolução no Feminino

Oliveira do Bairro

Em 50 anos, Portugal sofreu uma evolução extraordinária, em vários domínios, entre os quais os direitos das mulheres. As conquistas que o 25 de Abril consentiu foram elencadas, no passado sábado, numa tertúlia “no feminino”, na Escola de Artes da Bairrada (EAB), no Troviscal.