COVID-19: Bairrada com 8 mortes em dia de abrandamento nacional no número de infetados - Jornal da Bairrada

A Bairrada regista um total de 8 mortes associadas à COVID-19, desde o início da pandemia. Depois do anúncio do primeiro óbito em Águeda, na noite de ontem, como avançámos aqui, há mais três confirmações, um homem de 74 anos (Moita-Anadia) e duas pessoas do concelho de Cantanhede (Ançã ...