Foi aprovado o projeto da remodelação do edifício da Junta de Freguesia e Unidade de Saúde em Travassô, elaborado pela Junta e com financiamento de cerca de 10.000 euros por parte da Câmara de Águeda.

A intervenção engloba a totalidade do edifício. Na parte inferior será criada a nova Unidade de Saúde Familiar. No piso superior será criado um salão multiusos para palestras, assembleias, conferências, etc., sala de reuniões, arquivo e um pequeno museu da história da Freguesia. A secretaria, loja CTT e espaço cidadão irão permanecer no espaço atual antigas instalações do Banco CA. A obra tem um custo previsto de 277.900 euros, financiado pela Câmara de Águeda.

Trata-se de uma remodelação total, onde apenas permaneceram alguns pilares e paredes, havendo uma expansão do edifício e aplicação de soluções inovadoras, como um jardim interior que trará um espelho de luz na parte de trás do edifício, que terá muita luz natural e última geração de equipamentos de ventilação, aquecimento e isolamento.