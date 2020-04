O Banco Local de Voluntariado de Anadia (BLVA), coordenado pela Câmara Municipal de Anadia, pretende criar uma Bolsa de Voluntariado aberta a todos os munícipes que estejam disponíveis para ajudar, durante a pandemia da COVID 19, com base nos princípios da solidariedade e da cidadania.

Em nota à imprensa, a autarquia avança que se trata de um banco, dinamizado pela Câmara Municipal de Anadia, desde o ano 2008, juntamente com o Centro Social, Cultural e Recreativo da Freguesia de Avelãs de Cima e com o Centro Social, Cultural e Recreativo de Poutena, com sede no Centro Cultural de Anadia, no Vale Santo.

“Esta Bolsa pretende ser um recurso disponível para ultrapassar possíveis constrangimentos no concelho, face ao surto do coronavírus, sinalizando voluntários que serão chamados a intervir, em caso de necessidade, de acordo com as suas disponibilidades e necessidades auscultadas no terreno”.

Os voluntários serão encaminhados para colaborarem em diversas áreas, nomeadamente no apoio logístico ou na entrega de bens essenciais/medicação, integração em instituições sociais/entidades de apoio a idosos, ou em outros serviços necessários para enfrentar a pandemia Covid 19 que enfrentamos atualmente.

Este convite dirige-se a pessoas dos 18 ao 60 anos, que não pertençam a nenhum grupo de risco, podendo realizar a sua inscrição através do seguinte e-mail: redesocial.m.anadia@gmail.com.