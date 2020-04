O Município de Cantanhede tem vindo a proceder à distribuição de máscaras cirúrgicas e viseiras de proteção individual junto das IPSS do concelho, como medida de prevenção contra o COVID-19.

O equipamento de proteção individual, que ascende a cerca de sete centenas de unidades provenientes do Serviço de Aprovisionamento da edilidade cantanhedense, foi disponibilizado às instituições de solidariedade social para fazer face à urgente carência de material, essencialmente nas entidades do terceiro setor.

Esta medida tem vindo a ser adotada pelo executivo camarário, através da Estrutura Residencial de Pessoas Idosas sediada no concelho, visando deste modo capacitar as IPSS com material de proteção.

Aquando da entrega, a edil Helena Teodósio realçou que “são estes gestos que fazem a diferença no momento em que vivemos”, salientando ainda que “as instituições cantanhedenses receberam este material com enorme gratidão”.



