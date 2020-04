Entrou em funcionamento, nesta quarta-feira, a Área Dedicada COVID-19 (ADC) do Centro de Saúde de Oliveira do Bairro.

Esta unidade está preparada receber os casos suspeitos encaminhados pelo Serviço Nacional de Saúde, através da linha SNS24, para testes de despistagem da COVID-19, que estão já a ser realizados.

Tendo em conta a proximidade das antigas instalações do Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, propriedade da Santa Casa da Misericórdia do Concelho, a ARS do Centro decidiu criar nesse local uma ADC, isolando assim os suspeitos ou doentes COVID-19 num espaço fora do edifício principal, em conformidade com as indicações da Direção-Geral de Saúde. Depois, coube à autarquia os trabalhos de preparação do espaço.