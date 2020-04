De uma forma quase impercetível, sem criar pânico ou alarmismo, o município de Anadia, à semelhança de tantos outros no país, tem estado a preparar-se para o pior cenário que possa surgir por causa do COVID-19. Neste sentido, a câmara municipal tem vindo, ao longo destas últimas semanas, a adotar um conjunto de medidas, em coordenação com a Autoridade Nacional de Saúde Local, a GNR e os Bombeiros (o comandante Bruno Almeida é, neste momento, o coordenador municipal da Proteção Civil), de forma a conter e prevenir a transmissão do Covid-19 no concelho, assim como se encontra a trabalhar em medidas adicionais que possam responder rapidamente a um possível agravamento do surto.

Quem o admitiu ao nosso jornal foi a presidente da autarquia anadiense, Teresa Cardoso que, por estes dias, se tem desdobrado em contactos, por forma a cobrir todos os cenários possíveis e equacionar as melhores respostas para cada uma das situações.

Último recurso

Numa altura em que são conhecidos 5 casos de COVID-19 no concelho (30 de março), a presidente da autarquia avança que “numa situação de propagação no vírus na comunidade ou de sinalização significativa de casos positivos, o município já está a estudar a eventual utilização do Velódromo Nacional, em Sangalhos como hospital de campanha. Ainda que o Pavilhão dos Desportos, em Anadia, surja também como uma possibilidade, a verdade é que o Velódromo reúne melhores condições, seja para albergar recursos operacionais, seja para acolher doentes da comunidade”.



