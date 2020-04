Um acidente com um trator agrícola provocou, este sábado, a morte a um homem de 78 anos, na Lapa, freguesia de Ourentã. O alerta foi dado às 14h55, contam os bombeiros locais..

Ao que tudo indica – segundo a mesma fonte – o trator terá caído de uma ravina com cerca de três metros de altura e capotado. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima já se encontrava sem vida, debaixo do veículo.

Nas operações de socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Cantanhede, com sete operacionais e duas viaturas (a ambulância do INEM e uma viatura de desencarceramento), a SIV de Cantanhede, com dois elementos, a VMER do CHUC, com dois elementos e a GNR, com dois elementos