As medidas de distanciamento social face à COVID-19 não impedem a Câmara de Cantanhede de celebrar o 46.º aniversário da Revolução dos Cravos com um conjunto de iniciativas, sempre em formato digital e em modo não presencial, com destaque para o projeto Desenhar a Liberdade.

Dinamizado pelo setor da Ação Social e Juventude, esta iniciativa visa celebrar esta data incontornável da história Portugal, convidando as crianças e jovens a apresentar trabalhos na área de desenho, maquetes, trabalhos manuais, entre muitas outras formas, dando azo à sua peculiar visão do 25 de Abril de 1974.

Após a execução dos trabalhos, os pequenos participantes deverão enviar fotografias das obras, para o email deas@cm-cantanhede.pt, acompanhadas pelo nome e idade dos pequenos artistas. Caso os pais ou encarregados de educação não pretendam identificar a criança, podem criar um pseudónimo que só os fãs do artista vão reconhecer.

Posteriormente, as fotografias serão publicadas num álbum criado propositadamente para o efeito na página da Câmara Municipal de Cantanhede na rede social Facebook, depois basta consultar e partilhar com a família e amigos.