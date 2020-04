Anadia vai ter, a partir do próximo sábado, 4 de abril, consultas e rastreio ao COVID-19, que serão feitos no Hospital José Luciano de Castro, numa resposta articulada entre o Município de Anadia, a Santa Casa da Misericórdia de Anadia (SCMA) e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Baixo Vouga.

Segundo nota da autarquia “torna-se, assim, possível a realização, no concelho, de consultas e de testes de despiste do COVID-19, o que vai ao encontro das solicitações que vinham sendo insistentemente feitas pela Câmara Municipal de Anadia, ao longo das últimas semanas, no sentido de a população do concelho poder dispor deste tipo de resposta em proximidade. Esta foi também facilitada pela nova estratégia da Direção Geral da Saúde, que prevê que os testes passem a ser feitos no território de cada município.”

As consultas funcionarão num espaço cedido pela SCMA, no edifício do referido hospital, e a Câmara Municipal de Anadia instalará, no exterior, as infraestruturas que possibilitarão a realização dos testes em regime “drive-thru” .

“A circulação das pessoas que irão recorrer a estas valências será feita em circuitos próprios, independentes dos que servem as outras áreas do edifício, não pondo, assim, em risco a higiene e a segurança dos utentes e do meio hospitalar”, garante a Câmara Municipal.

Os horários, condições de acesso e outras informações úteis relativas ao funcionamento do serviço serão coordenados pelo ACES Baixo Vouga e pela Unidade de Saúde Local de Anadia, que os divulgará em breve.