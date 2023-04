Obras na urgência do Hospital de Águeda prontas dentro de um mês

As obras de requalificação do serviço de urgência do Hospital Conde de Sucena, em Águeda, estão a ser ultimadas, perspetivando-se a sua inauguração no próximo mês.

O anúncio foi feito durante a Gala do 11.º aniversário do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), que encheu, no domingo, o auditório do Centro de Artes de Águeda.

“A construção das coisas é feita de teimosia, de perseverança e sobretudo de não desistir, um querer que tem de se enraizar”, declarou Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda, lembrando um processo longo, demorado e exaustivo até se conseguir avançar com esta obra.

A requalificação comportou um investimento total de 1,64 milhões de euros, contando com o apoio de fundos comunitários ao abrigo do programa CENTRO 2020, do próprio CHBV e com um investimento da Câmara de Águeda no valor de 600.850 euros.

