Polo do Banco de Voluntariado de Cantanhede no Hospital João Crisóstomo

O executivo municipal aprovou, em sessão camarária, os termos do protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Cantanhede e o Hospital Arcebispo João Crisóstomo (HAJC), com, vista à implementação de um polo do Banco de Voluntariado de Cantanhede na área da Saúde.

De acordo com a vereadora da Ação Social e Saúde do Município de Cantanhede, Célia Simões, “esta é uma parceria capaz de gerar mais-valias no desenvolvimento de um polo do Banco de Voluntariado de Cantanhede” e dá continuidade a outros projetos comuns às entidades signatárias, como a realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica em Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), em Extensões de Saúde do concelho e ainda exames de radiologia no Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais.

Criado em 2005 com o objetivo de fomentar ações de voluntariado em diversos domínios, o Banco de Voluntariado assume, a partir de agora, “uma relevância fulcral na área da Saúde, pois permite não apenas promover a cidadania ativa na unidade de saúde, mas igualmente encontrar estratégias locais de proteção e promoção de saúde”, avança nota da autarquia.