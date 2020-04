Nas contas da Direção-Geral da Saúde (DGS) para esta quarta-feira, dia 15, há 130 infetados (mais 5 que ontem) com o novo coronavírus desde o início da pandemia nos concelhos bairradinos de Águeda, Anadia, Cantanhede, Mealhada, Olivera do Bairro e Vagos, com a ressalva de que dizem respeito apenas a 82% dos casos totais.

Assim – por estas contas- Águeda soma 35 casos, seguindo-se Cantanhede (34), Anadia (18), Oliveira do Bairro (16), Mealhada (14) e Vagos (13).

Entretanto, segundo informações avançadas pelo ACES Baixo Vouga e autarquias, os números de Águeda, por exemplo, estão acima deste valor, com 38 infetados, e Oliveira do Bairro (18).

A nível nacional, o país contabiliza – segundo a DGS – mais 32 mortes nas últimas 24 horas (num total agora de 599 óbitos). Em termos de casos positivos, temos um aumento de 643 nas últimas 24 horas, sendo agora de 18.091 o número total de infetados no país.

De referir que neste momento – segundo os mesmos dados – temos no país 383 recuperados.