O número de casos de infetados com COVID-19 no concelho de Oliveira do Bairro mais do que duplicou de terça para quarta-feira. De 18, passaram a ser 37 os casos positivos e isso deve-se à deteção de 19 pessoas infetadas (entre utentes e funcionários) na Unidade de Cuidados Continuados (Lavandeira), uma das respostas da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro.

De acordo com a Provedora Leontina Novo, o primeiro caso positivo foi detetado há oito dias. “Trata-se de um utente que foi ao hospital devido aos problemas de saúde que já tem, e aí foi testado positivo para a COVID-19.” De imediato, foi feita a zaragatoa a todos os 51 utentes e funcionários que trabalham na UCC. Os resultados chegaram na quarta-feira [dia 15], tendo 19 sido positivos.

“Assim que o primeiro doente foi internado, acionámos logo os procedimentos descritos no nosso plano de contingência”, confirmou Leontina Novo ao JB, acrescentando ainda que a partir desse momento ninguém mais entrou ou saiu da UCC. “Neste momento, os infetados estão numa ala e os não infetados noutra. Nenhum dos infetados tem sintomas, nem mesmo o primeiro doente tinha. Estão todos a fazer quarentena há uma semana, e assim vão manter-se por período igual, e vamos seguindo todas as orientações das autoridades de saúde.”

O primeiro infetado esteve internado no Hospital de Aveiro durante uma semana. “Entretanto, já teve alta, e vai continuar a ser acompanhado em casa, porque tem condições para isso”, adiantou a Provedora. O único contacto com o exterior neste momento reside nas marmitas com as refeições que diariamente chegam à UCC, vindas da Santa Casa, sendo “tudo ali desinfetado”.

Leontina Novo reforça que a instituição tem tido todos os cuidados de higiene e segurança, tendo sido, aliás, das primeiras do concelho com acessos restritos de visitas de familiares aos utentes no Lar, e logo depois “foram impedidas todas as visitas”.

Há várias semanas que há equipas rotativas e, quer no Lar, quer na UCC, “todo o espaço exterior é diariamente desinfetado, com água e lixívia, seguindo os procedimentos habituais”.

“Os familiares dos nossos utentes foram sempre informados do que estava a acontecer, desde o primeiro caso positivo. Os familiares acreditam no nosso serviço e nos nossos cuidados e sabem que não houve qualquer descuido. E, para além disso, têm dado força aos nossos profissionais que estão de serviço, nomeadamente aos da UCC que, de um momento para o outro, sem contar, foram obrigados a ficar em quarentena na instituição”, realça a Provedora.

Oliveira do Bairro é agora o segundo concelho da Bairrada com mais casos positivos COVID-19 (37 casos e 1 óbito), atrás de Águeda, com 38 casos (e sem óbitos registados).

