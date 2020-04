O Município de Oliveira do Bairro está a preparar um Centro de Apoio Logístico e Unidade de Alojamento com 50 camas, que ficará localizado no Polo Escolar de Vila Verde. Esta unidade servirá, em caso de necessidade, para acolher os utentes dos lares de idosos do concelho, no âmbito da pandemia da COVID-19, informou a autarquia na sua página do Facebook,