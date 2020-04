“Leve o quiser, deixe o que puder”. O apelo à solidariedade nasceu em Carcavelos mas rapidamente foi replicado em todo o país. Oliveira do Bairro e Anadia são dois dos concelhos onde a caixa solidária já deu nas vistas.

Após conhecer a ideia de Nuno Botelho, num programa de televisão, Jéssica Lourenço não hesitou. Colocou uma caixa na Palhaça, onde vive, outra em Bustos e outra ainda em Oliveira do Bairro. Mas, frisa, “este projeto é de todos” e tanto assim é, que entretanto já surgiu uma caixa no Troviscal e no Silveiro, “por outros cidadãos que se juntaram à causa”.

