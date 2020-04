O Grupo de Apoio Social, criado na Freguesia de Fermentelos no âmbito das medidas de combate à pandemia, divulgou os dados do primeiro mês de funcionamento da sua linha de apoio social. Refira-se que este Grupo destina-se a apoiar a população mais desprotegida e isolada, ao nível de bens alimentares, produtos de primeira necessidade, medicação ou outras situações sociais.

Entre 23 de março e 25 de abril foram apoiadas 14 famílias, num total de 76 pessoas, sendo que 10 dessas famílias receberam apoio de refeições, contando-se um total de 242 refeições distribuídas. Os números dão conta também que 11 famílias beneficiaram de apoio alimentar e 3 famílias solicitaram apoio às compras – 10 pedidos para mercearia e 3 para farmácia.

O Grupo Social é composto por voluntários de várias instituições e associações da Freguesia de Fermentelos: Paróquia de Sto. André, Cáritas de Fermentelos, Agrupamento de Escuteiros 789, Projecto Jovem, AFA – Associação de Assistência Fermentelense e a Junta de Freguesia de Fermentelos, que garante a coordenação, apoio logístico e financeiro.

A Junta de Freguesia apela aos fermentelenses para o caso de identificarem alguma família ou pessoa que necessite de apoio, que contactem a Linha de Apoio Social através do número 968 000 388, entre as 9h e as 20h, todos os dias, ou através da página de Facebook, para que possa ser dado o devido encaminhamento e prestada a devida ajuda.