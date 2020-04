A Fundação Luso está a doar um milhão de garrafas de Água de Luso (0,33l) abrangendo várias instituições e organizações que estão na linha da frente no combate à COVI-19 e/ou que prestem assistência a grupos de risco mais expostos à pandemia, garantindo o consumo individual num formato adequado para reduzir o risco de contágio.

Oitocentas mil (800.000) garrafas de Água de Luso estão a ser doadas diretamente a centenas de instituições que impactam dezenas de milhares de pessoas por todo o país. Aqui incluem-se hospitais de referência COVID-19, unidades geridas pela União das Misericórdias Portuguesas, a rede Cáritas, assim como famílias carenciadas que receberão este donativo através dos Serviços Sociais de algumas autarquias.

Duzentas mil (200.000) garrafas de água de Luso serão encaminhadas para instituições identificadas pelos consumidores através das redes sociais, nas páginas de Facebook e Instagram da Água de Luso e que não estejam já abrangidas na iniciativa.

Esta plataforma, lançada esta segunda-feira, dia 20 de abril, vai pemitir depois que as ofertas sejam feitas durante o mês de maio.

“A Fundação Luso pretende aliviar as necessidades das pessoas nos grupos de risco do Covid-19 e das que estão na linha da frente no combate à pandemia. O apoio e o desenvolvimento comunitário são um dos focos da nossa instituição e, nesta crise sem precedentes, não podíamos ficar indiferentes às necessidades não apenas na nossa comunidade de origem, o concelho da Mealhada, mas também do país”, refere Nuno Pinto de Magalhães, presidente da Fundação Luso.