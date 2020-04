Um grupo de cantores, instrumentistas e técnicos de som da Mealhada ou com ligações a este concelho da Bairrada aproveitou o período de quarentena para fazer da música “Heal the World”, de Michael Jackson, um “hino” de união entre profissionais, neste momento, sem trabalho.

O vídeo já circula na página do facebook do Cineteatro Messias e mostra o empenho de cantores e instrumentistas bairradinos já com algum currículo (Miguel Silva, PAMA, Toni Viais, Francisco Saldanha, Coimbra Gospel Choir, Luís Pereira e Bruno Ribeiro), aos quais se juntaram os funcionários do restaurante Rei dos Leitões e os Bombeiros Voluntários da Mealhada.

Muitos dos artistas que participaram neste trabalho nunca tocaram ou cantaram juntos e alguns nem sequer se conheciam, pelo que a pandemia do coronavírus acabou por proporcionar um inesperado convívio, embora virtual, e uma partilha artística, à distância, que não teria acontecido caso Portugal não tivesse sido atingido pela COVID-19.