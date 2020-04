A Câmara da Mealhada adquiriu meio milhar de testes COVID-19 para serem feitos, sob a supervisão e monitorização da delegada de saúde, por todos os colaboradores das IPSS do concelho da Mealhada em contacto direto com idosos, pelos bombeiros, pessoal clínico e de enfermagem ao serviço no Centro de Saúde e no Hospital da Misericórdia da Mealhada e pelos funcionários do município expostos a perigo ou com sintomatologia.

Os primeiros testes foram entregues aos diretores do Centro de Saúde e do Hospital da Mealhada. Relativamente ao pessoal clínico e de enfermagem do Centro de Saúde da Mealhada e do Hospital da Misericórdia da Mealhada, serão as respetivas direções clínicas a definir quem deve ou não fazer os testes.

A coordenação da realização dos testes está a cargo da delegada de saúde da Mealhada. Mesmo que se socorra do apoio do pessoal médico e/ou de enfermagem das IPSS ou do hospital local, todo o processo será monitorizado pela referida delegada, por causa do processamento de eventuais casos positivos e de combate efetivo à contaminação.