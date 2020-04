As Termas de Luso e o Grande Hotel de Luso foram distinguidos com o Prémio Cinco Estrelas, no distrito de Aveiro, um galardão que resulta da votação dos portugueses e procura reconhecer o que de melhor existe nas diversas regiões do país.

Nesta 3.ª edição do Prémio Cinco Estrelas Regiões, a Mealhada viu aquele reconhecimento nas categorias de “Termas” e de “Hotéis termais”. Ainda no âmbito das empresas, foram também distinguidas a imobiliária Soluções Ideais, que tem uma agência na Mealhada, e a Bongás Energias, na categoria distribuição de gás em garrafa, uma empresa que tem também implantação no município.

Na categoria de “Cozinha Tradicional Portuguesa”, foi premiado o Leitão da Bairrada, esse ícone incontornável na região e que, na Mealhada, motivou (juntamente com o pão, o vinho e a água) a criação de uma marca que a a Câmara Municipal procura promover e divulgar: “Água, Pão, Vinho e Leitão – 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”.

Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, considera que “esta distinção dos portugueses reforça aquilo que é por demais evidente: o leitão da Mealhada é uma referência gastronómica nacional incontornável, de elevadíssima qualidade. O mesmo acontece, embora a outra escala e noutras áreas, com as Termas de Luso e o Grande Hotel de Luso, duas instituições que prestigiam o nosso concelho”. Já em relação à Bongás e à Soluções Ideais, o autarca sublinha o facto de ambas as empresas criarem riqueza e emprego no concelho, o que, só por si, já é merecedor de aplauso.

O Prémio Cinco Estrelas Regiões é um sistema de avaliação que identifica, segundo a população portuguesa, o melhor que existe em cada uma das 20 regiões (18 distritos + 2 regiões autónomas) ao nível de recursos naturais, gastronomia, arte e cultura, património e outros ícones regionais de referência nacional; bem como premeia empresas portuguesas que se diferenciam a nível regional.

Através de uma votação nacional, os portugueses identificaram, para cada região, o que consideram Cinco Estrelas a vários níveis. Esta votação foi gerida pela Multidados.com, uma das empresas de estudos de mercado parceiras dos Prémios Cinco Estrelas, tendo contado no total com a participação de 313 450 consumidores portugueses.