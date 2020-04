Está cheia de Bairrada a foto icónica do 25 de Abril de 2020, que retrata um homem vestido de empregado de mesa, a desfilar solitário na Avenida da Liberdade.

Na imagem, que correu de imediato o país e que é já uma imagem de marca das estranhas e diferentes comemorações deste ano, vemos Carlos Alberto Ferreira, de 71 anos, nascido no Hospital da Mealhada, a desfilar com uma enorme bandeira portuguesa às costas, com um saco de ferramentas e alguns cravos, optando por celebrar como sempre o Dia da Liberdade, não se coibindo de o fazer de forma isolada neste ano marcado pelo isolamento social.

Habituado a outras corridas e desfiles, Carlos Ferreira terá uma ligação próxima à freguesia do Luso, a uma família com alcunha de “Baluarte”, refere o fotógrafo lusense José Moura, lembrando que Carlos Ferreira, na pele de atleta, participou em corridas de bandeja, quando aquela vila termal bairradina promovia provas de atletismo. Prova disso é mesmo uma foto de José Moura que retrata aquele homem em plena corrida, em 1987.



