A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro está a entregar livros em casa dos seus leitores, ajudando-os a cumprir o afastamento social, em tempo de pandemia, e promovendo a leitura.

A iniciativa “#FiqueEmCasa… com a sua Biblioteca”, serviço de empréstimo de livros com entrega ao domicílio, arrancou no passado dia 2 de abril, Dia Internacional do Livro Infantil, de forma a ultrapassar o encerramento temporário da Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro, no âmbito das medidas preventivas adotadas pela autarquia para reduzir os riscos de exposição e contágio ao COVID-19.

Para beneficiar do serviço, os leitores registados da Biblioteca Municipal devem aceder ao catálogo online da Biblioteca Municipal (em http://bm.cm-olb.pt) e escolher os livros que pretendem requisitar, até ao máximo de três. A reserva pode ser feita on-line ou através do envio de um e-mail para bmolb@cm.olb.pt, com a informação do livro ou livros pretendidos, número de leitor, contacto e morada. A confirmação da morada, data e hora de entrega é depois feita através de um contato realizado pelos serviços da Biblioteca Municipal.

O serviço está também disponível para os munícipes de Oliveira do Bairro que ainda não estão registados na Biblioteca Municipal. O pedido de registo deve ser feito através do e-mail bmolb@cm-olb.pt ou do n.º de telefone 234 732 117.

Lília Ana Águas, vereadora da Cultura, faz um balanço “muito positivo” das duas primeiras semanas da iniciativa. “Temos já mais de duas dezenas de leitores a usufruir do serviço e mais alguns contactos que nos pediram informações e que manifestaram interesse em aderir”, referiu a autarca responsável pela Biblioteca Municipal.

Segundo aquela responsável, “as pessoas têm-nos agradecido por este serviço e elogiado a rapidez e o cuidado com que temos feito as entregas”. Em tempo de pandemia, a necessidade de evitar a transmissão da COVID-19 está também bem patente neste serviço, conforme explicou a vereadora: “temos o cuidado de desinfetar todos os livros solicitados, que são entregues à porta em sacos plásticos fechados, adotando o mesmo procedimento aquando da devolução.”