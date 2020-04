As comemorações oficiais do 25 de Abril no concelho de Oliveira do Bairro foram canceladas pelo presidente da Assembleia Municipal, tendo em conta as recomendações da Direção-Geral de Saúde, no âmbito da pandemia da COVID-19.

Francisco de Oliveira Martins, em comunicação endereçada aos líderes de bancada dos partidos representados na Assembleia Municipal, contextualiza a sua decisão no “momento delicado, difícil e exigente que todos estamos a viver, de combate à Pandemia do Coronavírus / Covid-19 com a máxima determinação e empenho”, cabendo aos responsáveis políticos estarem “focados na prevenção e defesa da saúde dos nossos munícipes”.

Na mesma missiva, o líder da Assembleia explica que a sua decisão dá cumprimento “às recomendações da Direção-Geral de Saúde, nos termos da alínea b) do nº 4 do Despacho n.º 2836-A/2020: «b) Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em locais fechados quer em locais abertos ao público»”.

Não deixando de querer assinalar o 25 de Abril de 1974, Francisco de Oliveira Martins propôs que cada líder de bancada, dos partidos representados na Assembleia Municipal, escreva uma nota sobre a efeméride, que serão publicadas no próximo sábado, dia 25, na página de internet da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, no espaço reservado à Assembleia Municipal.