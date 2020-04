O Município de Oliveira do Bairro aprovou, em reunião de Câmara, o seu Relatório de Gestão de 2019, que, segundo o executivo, evidencia o aumento para o dobro do volume de investimento, cifrando-se em 6.790.000 euros. Por outro lado, o prazo médio de pagamentos baixou para os nove dias, reflete nota da autarquia.

O Relatório destaca o investimento nas zonas industriais, na reabilitação da Escola Básica Integrada Dr. Fernando Peixinho, na Requalificação da Cerâmica Rocha, na requalificação urbana e na intervenção na rede viária do concelho, “não obstante as dificuldades burocráticas sentidas”, aponta o presidente da Câmara. Para Duarte Novo, “este aumento no investimento reflete a melhoria da capacidade que o Município criou, nestes dois anos, para investir mais, diminuindo, ao mesmo tempo, a sua despesa corrente”.

Outro “indicador importante” que o documento revela é, para o líder da autarquia, “a redução do prazo médio de pagamentos a fornecedores para apenas 9 dias, quando em 2017 era de 36.

O autarca destacou ainda o facto desta execução orçamental ter sido alcançada “reduzindo o passivo e o endividamento municipal“.

Segundo a autarquia, outros destaques do documento são a inexistência de pagamentos em atraso no final de 2019 e os graus de execução orçamental da receita (89,07%) e da despesa (82,40%), superiores aos do ano anterior, 86,83% e 81,71% respetivamente.

O relatório foi aprovado em Reunião de Câmara por maioria, com os votos contra dos vereadores Álvaro Ferreira (PSD) e António Mota (Independente), no passado dia 26 de março.