Desde o passado dia 27, a resposta de Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI) do Centro Ambiente Para Todos, no Troviscal, está vedada à entrada de qualquer pessoa, sendo que os serviços estão a ser assegurados por cinco colaboradoras da instituição, que assim estão a proteger os idosos daquela valência face à pandemia que vivemos.

Numa nota publicada no Facebook desta IPSS do concelho de Oliveira do Bairro, a direção fala de “cinco corajosas e profissionais mulheres que voluntariamente abdicaram da sua liberdade, do convívio com as suas famílias, com a missão de proteger os mais frágeis, os nossos estimados idosos ficando a viver na mesma casa, o nosso lar, durante 14 dias”.

Diana Leitão, Filipina Cândido, Jenny Sanchez, Milu Aires e Adriana Ribeiro abdicaram da sua vida normal para abraçar este desafio, a quem a instituição muito agradece.

Recorde-se que há mais instituições do concelho e da região que optaram por este isolamento total para a proteção dos seus idosos. Na edição impressa desta quinta-feira, dia 2, damos a conhecer os planos neste sentido da SÓBUSTOS, Centro Social e Paroquial da Palhaça, AMPER e Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro. Para a próxima semana daremos eco de outras iniciativas semelhantes.