A Câmara de Águeda tem em curso um conjunto de obras de infraestruturação de zonas industriais, no sentido de “dotar estas áreas com as condições necessárias para que, por um lado, as empresas já existentes tenham as condições apropriadas ao desenvolvimento profícuo das suas atividades e, por outro, possa atrair novas empresas ao concelho”, explica nota da autarquia.

Neste momento, está em curso a pavimentação da Zona Industrial do Covão, em Valongo do Vouga, um investimento que tem como objetivo tornar os acessos àquela área empresarial, que estavam bastante degradados, o mais facilitada e segura. Para tal, estão a ser colocadas duas camadas de betuminoso, para além de toda a infraestuturação de águas pluviais.

Nesta linha de atuação, a Câmara de Águeda procedeu, esta semana, à consignação da construção do acesso ao Parque Empresarial do Casarão, uma obra que representa um investimento de 527.400 euros (acrescidos de IVA) e que deverá arrancar “muito em breve”.

“Esta é uma preocupação do executivo aguedense no sentido de cuidar das zonas industriais do concelho, investindo e garantindo que as empresas tenham todas as condições para desenvolver a sua atividade e superar o atual momento, para alguns de alguma incerteza”, termina aquela nota.