Um homem de 34 anos foi constituído arguido por ter burlado um stand de automóevis em Santa Luzia, Mealhada, anunciaram as autoridades.

O crime, já comunicado à Polícia Judiciária, levou a uma operação desencadeada pelo Comando Territorial de Coimbra da GNR, através do Posto Territorial de Vila Nova de Poiares, no passado dia 25 de maio.

Depois de apresentada uma queixa relacionada com uma burla, em que um indivíduo terá comprado uma viatura utilizando um comprovativo de pagamento falso, os militares desenvolveram diligências policiais que viriam a culminar com a localização do suspeito, o qual foi constituído arguido e a viatura apreendida e devolvida ao proprietário do stand automóvel, referem as autoridades.