Acaba de ser lançada pelo Município de Cantanhede a plataforma de venda online de produtos locais e regionais “Da Terra à Mesa”. Este projeto, dinamizado pelo Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor da autarquia visa estimular a comercialização de produtos agrícolas e pecuários concebidos no concelho.

Em fase de testes desde o início de março, esta iniciativa tem como principal objetivo dinamizar o desenvolvimento económico da região, nomeadamente no setor primário da economia, prevendo a criação de um circuito curto de comércio, reduzindo a intermediação, facultando não só a todos os consumidores um acesso rápido a produtos saudáveis e de elevada qualidade, como também um eficaz escoamento da produção dos agricultores locais.

Os clientes podem assim efetuar as suas encomendas diretamente ao produtor, com a grande vantagem de os produtos adquiridos virem diretamente da terra, garantindo assim a frescura e a qualidade dos mesmos.

Poderá aceder facilmente à plataforma “Da Terra à Mesa”, bastando para isso consultar o portal institucional do Município de Cantanhede ou diretamente através do link https://www.cm-cantanhede.pt/daterraamesa.

O Município de Cantanhede relembra ainda, que os produtores interessados em participar neste projeto poderão fazê-lo a qualquer altura, através da inscrição na plataforma criada para o efeito, através do e-mail gmaa@cm-cantanhede.pt ou através do contacto telefónico 231 410 100 ou 969 287 659.

O Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor terá a gestão e controlo da plataforma a seu cargo, garantindo o cumprimento legal de todos os procedimentos, com as ações relacionadas com os produtos fornecidos e as informações prestadas a serem da exclusiva responsabilidade dos produtores.