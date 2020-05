O Município de Cantanhede está a proceder a obras de fundo na entrada nascente da cidade junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários, onde se inclui uma nova rotunda e o arruamento paralelo ao espaço de feiras.

A nova rotunda visa dar maior escoamento ao trânsito na entrada da cidade e no meio foi colocada uma escultura que tem como nome “Poema à Vida”, uma obra que saiu do Simpósio da Pedra, realizado no Museu da cidade, da autoria de Abílio Febra.

“O tema Poema à Vida não poderia ter melhor oportunidade que este momento de pandemia”, afirma a presidente da autarquia, Helena Teodósio, que assumiu esta escultura e a colocação naquele local específico como “uma homenagem a todos aqueles que, nesta fase dura das nossas vidas, colocaram o seu dever à frente da sua própria vida, combatendo este vírus com todas as suas forças”.