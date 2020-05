A Bairrada registou apenas dois novso infetados como o novo coronavírus desde a passada sexta-feira. A região tem agora 259 registos desde o início da pandemia, de acordo com os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), acrescidos de dados de outras entidades da saúde.

Segundo os números da DGS, acrescidos de outros dados de autarquias e entidades da saúde, Cantanhede continua a ser o concelho com mais casos na Bairrada (66), seguindo-se Águeda (62), Oliveira do Bairro (48), Anadia (43), Vagos (23) e Mealhada (17).

A nível nacional há o registo de 1.231 mortes relacionadas com a COVID-19, mais 13 do que ontem (domingo), e 29.209 infetados, mais 173 do que ontem, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

O número maior apresentado no boletim diário é dos doentes recuperados, mais 1.794 do que ontem. A nível nacional, 6.430 pessoas já recuperaram da doença.

O número de doentes internados em unidades hospitalares é de 628 (menos 21), dos quais 105 estão em unidades de cuidados intensivos (menos três).