As últimas 24 horas trouxeram um novo caso de infeção (Anadia) com o coronavírus à Bairrada. A região tem 254 registos desde o início da pandemia, de acordo com os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), acrescidos de dados de outras entidades da saúde.

Segundo os números da DGS, acrescidos de outros dados de autarquias e entidades da saúde, Cantanhede continua a ser o concelho com mais casos na Bairrada (65), seguindo-se Águeda (60), Oliveira do Bairro (48), Anadia (41), Vagos (23) e Mealhada (17).

A nível nacional há o registo de 1.184 mortes relacionadas com a COVID-19, mais 9 do que na quarta-feira, e 28.319 infetados, mais 187 do que ontem, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Recuperaram entretanto mais 16 pessoas, elevando para 3.198 o total de recuperações sinalizadas nas últimas semanas. Estão 23.257 doentes a recuperar em casa, por manifestarem sintomas ligeiros a moderados.