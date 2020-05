Numa semana marcada pela estabilidade em termos de infetados pelo novo coronavírus, a Bairrada registou apenas dois casos nas últimas 24 horas, ambos de Águeda, de acordo com os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), acrescidos de dados de outras entidades da saúde.

Recorde-se que a Bairrada soma um um total de 249 infetados desde o início da pandemia. Entretanto, a Câmara de Águeda citando dados do ACES do Baixo Vouga aponta agora o número de 59 infetados (57 nas contas da DGS) e a Câmara de Oliveira do Bairro aponta 47, quando no boletim diário não vai além dos 28. Vagos tem 23 (quando a DGS refere 20).

Segundo os números acabados de apresentar, acrescidos de outros dados de autarquias e entidades da saúde, Cantanhede continua a ser o concelho com mais casos na Bairrada (63), seguindo-se Águeda (59), Oliveira do Bairro (47), Anadia (40), Vagos (23) e Mealhada (17).

A nível nacional, há a lamentar mais 12 mortes desde ontem, quinta-fera, devido a complicações associadas à COVID-19, elevando para 1.126 o número de óbitos registados desde o início da pandemia.

O boletim epidemiológico diário divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) dá conta de mais 138 casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando para 27.406 o total de doentes com COVID-19 em Portugal.

O relatório de hoje da DGS revela ainda que são já 2.499 as pessoas recuperadas, mais 77 do que na sexta-feira, e que 2.977 aguardam resultado laboratorial. Internadas em unidades hospitalares estão 815 pessoas, menos 27 do que ontem, das quais 120 em unidades de cuidados intensivos.