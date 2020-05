Quando os alunos não vão à escola, há escolas que vão, literalmente, ao encontro dos alunos.

Este é o caso da Escola Profissional de Cantanhede (ETPC), que tem mantido uma ligação muito próxima com a sua comunidade escolar. Uma ligação que não se limita às aulas online e aos contactos realizados com recursos às plataformas digitais.

Ciente das dificuldades económicas de alguns alunos que frequentam a escola, a Direção da ETPC tem vindo a dinamizar um conjunto de iniciativas que visam apoiar os alunos e as suas respetivas famílias.

A disponibilização de computadores, preparados com os recursos necessárias ao aluno para frequência de aulas e realização de atividades é um exemplo deste apoio: a todos os alunos que não dispunham de equipamento informático e que contactaram a Direção da Escola, foi emprestado um computador. De forma a ultrapassar constrangimentos e limitações das famílias no levantamento do equipamento, a ETPC entrega o computador ao domicílio, em caso de necessidade.

“A escola identificou uma situação de grande fragilidade num dos nossos alunos e contactámos a junta de freguesia que disponibilizou um espaço onde o aluno pode de forma segura e confortável assistir às aulas. São estas ações e colaborações entre a escola e as entidades que permitem proporcionar aos alunos condições e oportunidades de igualdade perante os seus colegas. Que nenhum aluno da ETPC fique privado de poder frequentar as aulas online, de realizar as atividades propostas e de continuar o seu percurso profissional, é a nossa prioridade nesta altura. A escola fechou as suas portas, mas só as físicas. Porque continuamos a trabalhar continuamente para proporcionar as melhores oportunidades aos nossos alunos.”

Às famílias mais carenciadas, a ETPC chegou com mais do que equipamentos informáticos: com o apoio do Intermarché foram distribuídos mais de 200kg de alimentos, pelas famílias assinaladas pela Direção da Escola, que conhecendo o contexto e a realidade de alguns alunos, decidiu avançar com esta iniciativa.

“Foram distribuídas mais de duas dezenas de computadores, que permitiram aos alunos manterem-se em contacto com a escola. Este contacto inclui, além das aulas, o apoio constante da direção, dos diretores de turma, serviços de psicologia e da professora de educação especial.”

A ETPC acolhe cerca de 300 alunos provenientes dos concelhos de Cantanhede, Mira, Vagos, Montemor-o-Velho, Mealhada, Anadia, Figueira da Foz e Coimbra.